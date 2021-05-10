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Україна не може імпортувати струм з Росії і розраховувати на нові санкції США, - нардеп

Автор: РБК-Україна

Україні не варто розраховувати на посилення тиску США на Росію, поки НКРЕКП лобіює закупівлю електричної енергії в країни-агресора.

Про це заявив народний депутат Валентин Наливайченко у Facebook.

"Як може НКРЕКП лобіювати закупівлю струму в Росії і фінансувати агресора у той час, як США активно протидіють будівництву "Північного потоку - 2" і тиснуть на європейських партнерів?! Вже другий мільярд гривень Україна сплачує за російську та білоруську електрику. Так бути не може", - заявив Наливайченко.

Він наголосив, що поки Україна імпортує струм з Росії та Білорусі також під загрозою подальша співпраця з США у сфері енергетики.

"Третє і надзвичайно важливе питання, яке озвучила американська делегація: енергетика. Співробітництво буде. Але спочатку слід прибрати російський лобізм з енергосектору", - наголосив нардеп.

За словами політика, в США добре проінформовані про корупційні схеми НКРЕКП, пов’язані з імпортом російського струму.

"І українській владі варто на це зважати. Приховати від союзників корупційні та лобістські схеми аж ніяк не вдасться", - підсумував нардеп.

Нагадаємо, Україна відновила імпорт електричної енергії з Росії та Білорусі в січні-лютому 2021 року.

З початку року імпортовано понад 600 млн кВт годин на 1 млрд грн.

15 квітня Верховна рада схвалила законопроект про заборону імпорт струму з Росії і Білоусі, надавши НКРЕКП повноваження обмежувати доступ до міждержавних перетинів.

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