Україна має повне право припинити подачу води в Крим, - представник Зеленського

Фото: Антон Кориневич (facebook.com/Ugspl)

Україна має повне право зупинити подачу води із річки Дніпро в окупований Крим. Ніхто не перекривав доступ до води для людей, що проживають на території, по якій протікає річка Дніпро.

Про це заявив постійний представника президента України в АР Крим Антон Кориневич в Facebook.

Він наголосив, що Дніпро вільно тече по території України, Білорусі та Росії, однак "не тече по території Криму".

"Україна перекрила не русло річки Дніпро, а перекрила штучну технологічну споруду (канал), яка знаходиться на території України, під юрисдикцією України і фінансується з державного бюджету України. На це Україна має повне право. Жодна інша держава не має права розпоряджатися каналом, це українська споруда і тільки Україна може визначати, яким чином її використовувати", - написав Кориневич.

Раніше постпред України при ООН Сергій Кислиця заявив, що якщо Російська Федерація хоче, щоб Україна постачала воду до окупованого Криму, вона має про це попросити.

Нагадаємо, в МЗС Україні заявляли, що Україна відновить водопостачання лише після деокупації півострова.