Україна має повне право припинити подачу води в Крим, - представник Зеленського

Україна має повне право зупинити подачу води із річки Дніпро в окупований Крим. Ніхто не перекривав доступ до води для людей, що проживають на території, по якій протікає річка Дніпро.
Про це заявив постійний представника президента України в АР Крим Антон Кориневич в Facebook.
Він наголосив, що Дніпро вільно тече по території України, Білорусі та Росії, однак "не тече по території Криму".
"Україна перекрила не русло річки Дніпро, а перекрила штучну технологічну споруду (канал), яка знаходиться на території України, під юрисдикцією України і фінансується з державного бюджету України. На це Україна має повне право. Жодна інша держава не має права розпоряджатися каналом, це українська споруда і тільки Україна може визначати, яким чином її використовувати", - написав Кориневич.
Раніше постпред України при ООН Сергій Кислиця заявив, що якщо Російська Федерація хоче, щоб Україна постачала воду до окупованого Криму, вона має про це попросити.
Нагадаємо, в МЗС Україні заявляли, що Україна відновить водопостачання лише після деокупації півострова.