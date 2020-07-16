Україна має понад 6 млн доларів боргу перед ВООЗ

Фото: Ярно Хабіхт (РБК-Україна)

Держава вже сплатила 15,7 млн доларів ВООЗ

Голова Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) в Україні Ярно Хабіхт заявив, що українська сторона має борг перед організацією у розмірі 6,7 млн доларів. Він буде сплачуватись частинами протягом 2020-21 років.

Про це Ярно Хабіхт розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, завдяки МЗС та Мінфіну, Україна за попередні роки вже сплатила 15,7 млн доларів ВООЗ і наразі залишилась уже менша частка цього боргу.

"Це допоможе Україні повернутись та отримати право голосу на Асамблеї, в різних агенціях ООН",- сказав Хабіхт.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо повідомив, що країна збільшує обсяг фінансової підтримки Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Крім того, Сполучені Штати Америки розривають відносини із Всесвітньою організацією охорони здоров'я, а кошти які Вашингтон виділяв на діяльність ВООЗ, перенаправлять іншим міжнародним організаціям.