Україна хоче спільно з Іраном розслідувати катастрофу МАУ

Україна прагне спільно з Іраном розслідувати катастрофу рейсу PS752 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України". За час слідства Київ надіслав до Тегерану 4 запити про міжнародну правову допомогу.

Про це розповів заступник генерального прокурора України Гюндуз Мамедов.

За словами Мамедова, в рамках першого етапу переговорів з іранською стороною обговорили пропозиції України щодо участі в розслідування катастрофи.

Так, мова йшла про створення спільної слідчої групи у форматі Україна-Іран для проведення спільних слідчих дій на території Ірану, а також експертиз та допитів підозрюваних.

Нагадаємо, катастрофа українського літака сталася 8 січня 2020 року під час вильоту з Тегерану. Рейс PS752 авіакомпанії МАУ збили дві іранські ракети. Розслідування катастрофи досі триває, а Тегеран стверджує, що трагедія сталася через людську помилку та збій в системі ППО.

Україна звернеться до міжнародних судів у разі невиконання Іраном домовленостей, досягнутих в рамках першого раунду переговорів щодо катастрофи МАУ.

Крім того, в МЗС називали 3 сценарії у разі відмови Ірану від співпраці з Україною в розслідуванні катастрофи літака МАУ.