Зеленський про війну в Україні: гради летіли у Маріуполь, а не в європейські міста

Президент України Володимир Зеленський звернувся до Європи. Він заявив про бойові дії в країні і, що гради летіли у Маріуполь, а не в європейські міста.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на заяву президента на Мюнхенській конференції.

"Гради летіли у Маріуполь, а не в європейські міста. Жодна країна Європи не знає, що таке військові поховання щодня", - заявив він.

Він також вважає, що архітектура світової безпеки крихка і потребує оновлення.