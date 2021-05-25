ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Україна та Грузія підписали план співробітництва між міністерствами оборони

Новость на русском →
Грузія, Вівторок 25 травня 2021 21:18
Україна та Грузія підписали план співробітництва між міністерствами оборони Фото: міністри оборони України та Грузії, Андрій Таран та Джуаншер Бурчуладзе (mil.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Міністр оборони України Андрій Таран в рамках робочого візиту до Грузії сьогодні, 25 травня, зустрівся з главою грузинського оборонного відомства Джуаншером Бурчуладзе. Міністри підписали план співробітництва між міністерствами.

Про це йдеться на сайті Міноборони України.

"Нас з Грузією єднають спільні загрози та цілі розвитку. Наші народи поділяють прагнення європейської та євроатлантичної інтеграції. Грузія, як і Україна, прагне отримати План дій щодо членства в НАТО. Ми сповнені рішучості поглибити співпрацю для ефективнішої протидії регіональним та глобальним загрозам", - заявив Таран.

Як розповіли в Міноборони, глави міністерств під час зустрічі визначили пріоритети двостороннього оборонного співробітництва у кібербезпеці, військово-технічній сфері, спільній участі у міжнародних військових навчаннях та впровадженні стандартів НАТО.

Сторони також обмінялися досвідом щодо протидії ескалації агресії Російської Федерації.

Нагадаємо, в середині травня Україна, Грузія та Молдова заявили про створення "асоційованого тріо" для вступу в Євросоюз. Ініціатива дозволить трьом країнам більш ефективно співпрацювати на шляху до євроінтеграції.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Україна Грузія Міністерство оборони України сотрудничество
NEWS
Байден планує обговорити з Путіним Україну та Білорусь, - Білий дім
Байден планує обговорити з Путіним Україну та Білорусь, - Білий дім
DAILY
"Антонов" розправляє плечі. Що будує і чим живе авіагігант України
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна "Антонов" розправляє плечі. Що будує і чим живе авіагігант України