Україна і Грузія обговорили відновлення авіасполучення

Україна і Грузія обговорили питання відновлення авіасполучення між країнами в рамках ослаблення карантину. Також сторони оцінили готовність Грузії до відновлення туристичного сезону.

Відповідні питання обговорили посол України в Грузії Ігор Долгов та заступник міністра економіки Грузії Геннадій Арвеладзе, передає прес-служба Міністерства закордонних справ України.

"В ході зустрічі обговорено питання подальшого розвитку торговельно-економічних відносин України і Грузії в умовах пандемії коронавіруса Covid-19, можливості активізації міждержавного діалогу, зокрема проведення 10 засідання Спільної міжурядової українсько-грузинської комісії з питань економічного співробітництва, а також стану підготовки Грузії до відновлення туристичного сезону і регулярного міжнародного авіасполучення, у тому числі з Україною", - повідомили в МЗС

Раніше РБК-Україна писало, що авіасполучення між Україною і Грузією може бути відновлено з 1 червня.

Також повідомлялося, що Грузія чекає від України кроків для нормалізації відносин після призначення Михайла Саакашвілі в Нацрада реформ.