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Україна готується до відновлення роботи трьох морських портів

Фото: Україна готується до відновлення роботи трьох морських портів (facebook.com/oleksandr.kubrakov)
Автор: Іван Носальський

Після підписання Угоди про "зернові коридори" планується відновлення роботи трьох українських морських портів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Адміністрацію морських портів України.

"У зв'язку з підписанням 22 липня 2022 року ініціативи з експорту зерна та пов'язаних харчових продуктів морським шляхом здійснюється відповідна підготовка портів Одеса, Чорноморськ і Південний до відновлення роботи", - розповідають в АМПУ.

Також наголошується, що захід і вихід суден в морські порти будуть здійснюватися за допомогою формування каравану, який буде супроводжувати судно лідирування.

Нагадаємо, вчора, 23 липня, стало відомо, що у Стамбулі підписано угоду щодо "зернового коридору". Україна, Росія, Туреччина і ООН домовилися про розблокування експорту через Чорне море.

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ОдесаЧорне мореПорт ПівденнийВійна Росії проти України