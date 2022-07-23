Україна готується до відновлення роботи трьох морських портів

Після підписання Угоди про "зернові коридори" планується відновлення роботи трьох українських морських портів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Адміністрацію морських портів України.
"У зв'язку з підписанням 22 липня 2022 року ініціативи з експорту зерна та пов'язаних харчових продуктів морським шляхом здійснюється відповідна підготовка портів Одеса, Чорноморськ і Південний до відновлення роботи", - розповідають в АМПУ.
Також наголошується, що захід і вихід суден в морські порти будуть здійснюватися за допомогою формування каравану, який буде супроводжувати судно лідирування.
Нагадаємо, вчора, 23 липня, стало відомо, що у Стамбулі підписано угоду щодо "зернового коридору". Україна, Росія, Туреччина і ООН домовилися про розблокування експорту через Чорне море.
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