Україна готує санкції проти Малі, ЦАР і Південного Судану: рішення прийме РНБО

Україна готує санкції проти Малі, Центральноафриканської республіки і Південного Судану. Уряд передав відповідні проекти Раді національної безпеки і оборони (РНБО).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука.

Повідомляється, що на засіданні Кабінету міністрів прийняли рішення винести на розгляд РНБО пропозиції щодо введення персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів щодо Малі, ЦАР і Південного Судану.

Також повідомляється, що таким чином Україна приєднається до резолюцій Ради бзпеки ООН про санкції.