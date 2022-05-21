Україна готує санкції проти Малі, ЦАР і Південного Судану: рішення прийме РНБО

Україна готує санкції проти Малі, Центральноафриканської республіки і Південного Судану. Уряд передав відповідні проекти Раді національної безпеки і оборони (РНБО).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука.
Повідомляється, що на засіданні Кабінету міністрів прийняли рішення винести на розгляд РНБО пропозиції щодо введення персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів щодо Малі, ЦАР і Південного Судану.
Також повідомляється, що таким чином Україна приєднається до резолюцій Ради бзпеки ООН про санкції.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РНБО готує засідання, на якому будуть вводитися санкції проти Росії за повномасштабне вторгнення в Україну.
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