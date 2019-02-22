Україна готує в ПА ОБСЄ резолюцію про мілітаризацію Росією Криму

Резолюцію вже створено українською делегацією разом з Міністерством закордонних справ

Украинская делегация в ПА ОБСЕ готовит для принятия на сессии Ассамблеи в июне резолюцию по милитаризации Российской Федерацией Донбасса и Крыма. Об этом заявил председатель Постоянной делегации ВР Украины в Парламентской ассамблее ОБСЕ Артур Герасимов, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Укрінформ.

Герасимов отметил, что резолюция уже создана украинской делегацией вместе с Министерством иностранных дел.

"Сейчас мы прорабатываем этот текст с тем, чтобы собрать подписи для регистрации этой резолюции. Также мы откровенно объясняем и информируем наших зарубежных коллег относительно последних событий, которые происходят в Украине: на линии фронта на Донбассе, в оккупированном Крыму", - заявил он.

По словам Герасимова, документы ПА ОБСЕ принимаются на ежегодной сессии летом, однако их подготовку лучше начинать уже во время зимней сессии, особенно если это касается украинских резолюций.

"Что касается главных целей, которые поставлены перед делегацией на эту зимнюю сессию Парламентской Ассамблеи, то это удержание в фокусе и постоянное напоминание, информирование наших иностранных коллег о ситуации с заложниками, ситуацию с военнопленными моряками, напоминание о необходимости дополнительных санкций, которые должны быть наложены на Россию за вооруженное нападение вблизи Керченского пролива", - заявил Герасимов.

Напомним, гпредседателем ОБСЕ, министром иностранных дел Словакии Мирославом Лайчаком заявил, что

Добавим, Парламентская ассамблея Совета Европы 25 января проголосовала за годовой отчет Мониторингового комитета Ассамблеи, в котором осудил отсутствие прогресса в вопросе освобождения незаконно удерживаемых украинцев в России.