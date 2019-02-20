МЗС зробило заяву до п'ятиріччя початку збройної агресії РФ в Україні

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В результаті агресії РФ загинули 13 тисяч людей, ще 30 тисяч тотримали поранення

Міністерство закордонних справ України зробило заяву з приводу п'ятої річниці початку збройної агресії Росії проти України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу зовнішньополітичного відомства.

У заяві йдеться, що "п'ять років тому Росія, грубо порушуючи міжнародне право, почала окупацію Криму. І хоча незаконний фейковий референдум і російський статус Криму не був визнаний міжнародним співтовариством, неготовність міжнародного співтовариства рішуче відреагувати на зухвалий акт агресії з боку Росії дозволила кремлівському режиму продовжити агресію і окупувати частину українського Донбасу". 25 листопада РФ в черговий раз зробила відкритий акт агресії проти України, атакувавши українські кораблі в Керченській протоці.

Результати агресії - близько 13 тис. убитих, 30 тис. поранених, 1,5 млн переселенців, масове руйнування Донбасу, узурпація української власності в окупованому Криму, масштабні порушення окупаційною владою прав людини і міжнародного гуманітарного права, політичні переслідування і залякування українських громадян.

Однак зараз створено потужну міжнародну коаліцію, яка активно підтримує Україну, нарощує тиск на Росію, вимагаючи повної деокупації українських територій і підвищуючи ціну продовження агресії. Зазначається, що припинення агресії РФ на Донбасі має спиратися на повноцінну миротворчу місію ООН, мандат якої повинен включати всю зону конфлікту. Крім того, міжнародне співтовариство надає підтримку Україні в кримському питанні. Про це свідчить ряд резолюцій ГА ООН.

Також у МЗС зазначили, що сьогодні в ГА ООН, за участю президента України Петра Порошенка, вперше відбувається обговорення ситуації на окупованих територіях.

Нагадаємо, глава Міністерства закордонних справ України Павло Клімкін застеріг країни Європи перед небезпеками слабкій реакції на агресію Росії.