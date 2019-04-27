Україна готує нові санкції проти Росії через видачу паспортів в ОРДЛО

Україна готує новий пакет санкцій проти Російської Федерації у зв’язку з указом російського президента Володимира Путіна про спрощення видачі паспортів РФ українським громадянам, які проживають на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей. Про це заявив глава МЗС Павло Клімкін, передає РБК-Україна з посилання на МЗС у Twitter.

Міністр закордонних справ уточнив, що нові санкції будуть секторальними та економічними.

"Наразі дипломати України активно працюють над створенням нової хвилі політичного тиску на Росію, а також над підготовкою додаткових українських санкцій проти Росії: секторальних та економічних", - розповів Клімкін.

Нагадаємо, 24 квітня президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощення процедури надання російського громадянства жителям "Донецької та Луганської народних республік", після чого було проведене екстрене засідання Ради безпеки ООН.

Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко на засіданні Радбезу ООН закликав до посилення санкцій проти Росії.

Новий указ Путіна вже засудили Сполучені Штати, Велика Британія та Європарламент.