Україна готова купувати російський газ без знижки за європейськими цінами, - Оржель

Україна готова закуповувати російський газ за європейськими цінами без знижки. Про це на брифінгу сказав міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив Оржель, у разі досягнення домовленостей з Росією ціна газу буде "неполітичною".

"І це не буде знижкою, це буде чітка ціна за європейськими індикаторами", - сказав він.

При цьому Оржель заявив, що на даному етапі мова йде про отримання російського газу в якості компенсації за рішенням арбітражів.

Він додав, що це повинна бути ціна "хаб мінус", тобто ціна на хабі в Європі мінус вартість транспортування.

За його словами, прямі поставки газу можливі, якщо "ціна зафіксована на європейському індикаторі, знижка від європейського індикатора або компенсація цих витрат від європейського індикатора. "Від цього залежить скільки і, відповідно, зменшення залежить від довготривалості відносин", - заявив Оржель.

"Ви би не погодились на такі умови? Якщо умови є повністю в інтересах України, то всі з гілок влади погоджуються на умови, коли ми фіксуємо відсутність політичних цін, ми фіксуємо відсутність політичних домовленостей, ми фіксуємо економічний інтерес України, який захищений або через забезпечення дохідності транспортування - відсутності політичної ціни та відповідно компенсації арбітражів або ж у нас інший варіант - ми йдемо далі в арбітражі", - додав Оржель.

Зазначимо, раніше виконавчий директор НАК "Нафтогаз Україна" Юрій Вітренко заявив, що "Нафтогаз" готовий отримати від "Газпрому" газ в залік боргу за рішенням Стокгольмського арбітражу на 3 млрд доларів. Крім того, "Нафтогаз" готовий купити у "Газпрому" газ за контрактом 2009 року в обсязі 9 млрд кубометрів.

Нагадаємо, міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель заяил, що Російська Федерація на переговорах по газу прагне досягти пакетних домовленостей. Як зазначив Оржель, пакетна домовленість передбачає не тільки обсяги транспортування й транзитний договір, а також питання про постачання в Україну.