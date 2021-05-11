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Украина готова ввести любую модель паспорта вакцинации для поездок в ЕС

Новина українською → Киев, Вторник 11 мая 2021 09:34
Украина готова ввести любую модель паспорта вакцинации для поездок в ЕС Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Игорь Литвиненко, Сергей Щербина

Правительство Украины готово ввести любую модель паспорта вакцинации от коронавируса, которая позволила бы свободно путешествовать в Европу. Сейчас Украина "серьезно ведет переговоры" об унификации COVID-паспорта с Евросоюзом.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Мы готовы ввести любую из моделей паспорта вакцинации, которая возможна в Европе, - цифровую с QR-кодом, формализованную справку о вакцинации международного стандарта, которая на сегодня действует во всем мире", - заявил Шмыгаль.

По словам премьера, все люди, привитые от COVID, зарегистрированы в электронной системе eHealth.

"Поэтому, технологически это не сложно, чтобы всем вакцинированным лицам выдать паспорт вакцинации, который будет утвержден в любой международной форме", - отметил он.

При этом Шмыгаль не считает целесообразным вести переговоры об открытии границ с отдельными странами.

"Весь мир сегодня говорит об унификации и о недискриминации. Невозможно, чтобы две страны договорились, а все остальные остались где-то за бортом", - добавил премьер.

Ранее РБК-Украина писало, что Шмыгаль уверен в том, что украинцы, привитые пока не одобренными вакцинами в ЕС, таки смогут путешествовать в Европу. По его словам, ЕС в ближайшее время должен зарегистрировать вакцины Covishield, Sinovac и NovaVax.

Напомним, в июне в ЕС планируют запустить систему COVID-паспортов. Это позволит совершать путешествия в европейские страны тем гражданам, которые привились от коронавируса одобренными в ЕС препаратами. Пока таких вакцин в ЕС четыре - Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson и AstraZeneca.

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