Україна не готова до повернення Криму, - представник Зеленського

На сьогодні Україна не готова до повернення окупованого Криму, якщо Російська Федерація вирішить піти з нього. Про це в інтерв'ю "Укрінформу" заявив представник президента України в АР Крим Антон Кориневич.

На його думку, Україні слід ще багато працювати, щоб підготуватися до повернення Криму.

"От якщо агресор Російська Федерація завтра йде з Криму, українська держава не готова. Вона має бути готова, але те, що зараз ми бачимо, - нам ще працювати й працювати", - заявив Кориневич.

За його словами, Київ має спочатку визначити, хто в такому випадку почне працювати в Криму на рівні місцевої влади, хто - на рівні центральної.

"Тобто готовності поки дійсно немає, і над цим потрібно активно і важко працювати, в тому числі і нам, але не тільки. Я думаю, і РНБО, і Міністерство тимчасово окупованих територій, і силовики повинні мати розуміння, що саме зробить Україна, коли отримає сигнал з Криму", - додав Кориневич.

Нагадаємо, раніше організація Freedom House заявила, що Росія зберігає тотальний контроль над засобами масової інформації в Криму.

Крім того, посол Франції в Україні Етьєн де Понсен вважає, що включення питання Криму до нормандського формату по Україні нічого не дасть.