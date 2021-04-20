Україна готова до війни, але прагне її уникнути, - Зеленський

"Хоче війни України? Ні. Чи готова вона до неї? Так. Перестане України боротися за мир дипломатичним шляхом? Ніколи. Чи буде Україна в разі чого себе захищати? Завжди", - сказав Зеленський.

Президент підкреслив, що головний принцип країни просто - Україна не починає війну першої, але завжди варто до останнього, якщо на неї нападають.

Глава держави також назвав загрозу, яку представляють не тільки ворожі війська. За його словами, це людські емоції, реакція на отриману інформацію і її джерела.

"Варто тричі подумати чи треба сьогодні безапеляційно довіряти експертам з інтернету, надійних джерел ЗМІ, інсайд анонімних телеграм-каналів? Чуткам в маршрутці, на ринку і біля під'їзду? Чуткам від знайомих, чиї знайомі, мають знайомих в міноборони і по секрету поділилися секретною інформацією ? "- додав він.