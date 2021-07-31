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Україна готова вести переговори про продовження транзиту, але тільки з "Газпромом", - Вітренко

Автор: Дмитрий Кузнецов

Україна готова до переговорів про продовження контракту на транзит газу після 2024 року. Однак їх вести необхідно з "Газпромом", а не Німеччиною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю "Радіо Свобода" голови "Нафтогазу" Юрія Вітренка.

За його словами, переговори про продовження транзитного контракту поки не почалися і вести їх з урядом Німеччини недоречно. "Потрібно вести ці переговори з "Газпромом", - уточнив Вітренко.

Він додав, що Україна наполягає на тому, щоб паралельно, а ще краще до початку переговорів з "Газпромом", пройшли переговори з європейськими компаніями.

"Тому що ми зацікавлені в тому, щоб європейські компанії, а не тільки "Газпром" бронювали потужності (української ГТС - ред.). І, до речі, не після 2024 року, а вже зараз", - зазначив глава "Нафтогазу".

Нагадаємо, раніше у президента Росії Володимира Путіна заявляли, що переговори про транзит газу через Україну повинні бути комерційними.

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Юрій Вітренкотранзит газаНафтогаз України