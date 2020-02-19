Україна готова до транзиту нафти до Білорусі нафтопроводом Одеса-Броди

Україна готова до транзиту нафти для білоруських нафтопереробних заводів (НПЗ) по нафтопроводу Одеса-Броди. Про це заявив посол України в Білорусі Ігор Кизим, передає видання naviny.by.

Як зазначив посол, "ці розмови ведуться", а в січні збиралася робоча група з питань паливно-енергетичного комплексу.

"Питання обговорювалося і під час міжурядової комісії з торговельно-економічного співробітництва в грудні. Вони на слуху, ми готові, але треба показати які обсяги і коли це потрібно. Якщо буде заявка, ми готові її розглянути, і це було заявлено під час комісії", - сказав він.

Як нагадав дипломат, коли влітку 2019 року Російська Федерація ввела ембарго на поставки палива в Україну, Білорусь збільшила обсяги поставок нафтопродуктів для України.

"Коли у нас була проблема влітку з поставками дизельного палива, то Білорусь нам підставила плече. Ми готові підтримати Білорусь в будь-якому починанні, якщо у неї виникають якісь проблеми", - додав Кизим.

Як повідомляло РБК-Україна, Російська Федерація з 1 січня 2020 року припинила експорт нафти на білоруські нафтопереробні заводи. Пізніше поставки були частково відновлені.

В кінці січня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь планує 30% нафти закуповувати з України.