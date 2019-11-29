Україна готова збивати російські літаки з Криму

Українські військові готові застосовувати зенітно-ракетні комплекси "Бук-М1" проти російських безпілотних літальних апаратів (БПЛА) з боку анексованого Криму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крым. Реалії".

За словами прес-секретаря командування повітряних сил України Юрія Гната, "Бук-М1" є ефективною зброєю для знищення російських БПЛА "Орлан" і "Форпост", які дислокуються на авіабазах у аннексированном Криму.

"Якщо говорити про безпілотниках квадрокоптерного поля бою, то досить стрілецької зброї – кулеметами його збивати. Якщо мова про серйозні БПЛА типу "Орлан" або "Форпост", то тоді вже застосовуються зенітні ракети. "Бук-М1" часто застосовувався до цих беспилотникам, тому що була істотна загроза нашим військам. Були випадки, коли літаки збивали ворожі і вертольоти армійської авіації - Мі-24", - розповів Гнат.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що влітку в окупованому Криму військово-морські сили Російської Федерації розмістили эскандрилью далеких безпілотників "Форпост", які здатні вказувати цілі ракетних систем кораблів, артилерии і берегових комплексів "Бастіон". Безпілотники були розміщені поблизу Севастополя.

Також повідомлялося, що влітку Росія відпрацьовувала ракетний удар по Одесі. За словами командувача Військово-морськими силами України адмірала Ігоря Воронченко, російські літаки провели провокаційні навчання 10 липня.