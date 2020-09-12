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Україна готова до російських навчань "Кавказ-2020", - Зеленський

Автор: Дмитро Левицький

Україна готується до проведення Росією масштабних військових навчань "Кавказ-2020" поблизу українського кордону. Це питання обговорювалося з Міністерством оборони України та військовими.

Про це на прес-конференції в Одесі заявив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, питання російських військових навчань, які відбудуться у 20-х числах вересня, "детально та глибоко" обговорювалося з Генеральним штабом Збройних сил, Міністерством оборони та розвідкою.

"Ми готові до цього питання, ми нічого не боїмося", - наголосив глава держави.

Зазначимо, під час російських військових навчань "Кавказ-2020" поблизу українського державного кордону відбуватимуться маневри 3-ї, 144-ї та 150-ї мотострілкових дивізій армії РФ.

Нагадаємо, в Головному управлінні розвідки Міноборони вважають, що під час військових навчань "Кавказ-2020" Росія відпрацює фактичне вторгнення в Україну.

Крім того, нещодавно до окупованого Криму прибуло командування російської армії, щоб перевірити готовність військ до навчань "Кавказ-2020".

Прогноз погоди
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