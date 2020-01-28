Україна готова до "промислового безвізу" з ЄС, - Гончарук

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук та Високий представник ЄС із зовнішніх справ та безпекової політики Жозеп Боррель під час засідання Ради асоціації Україна-ЄС обговорили пріоритети порядку денного співпраці України та ЄС, серед топ-пріоритетів йшлося про Угоду про відповідність та прийнятність промислової продукції (ACAA). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу урядового порталу.

Зазначається, що останнім завданням України для початку переговорів щодо "промислового безвізу" став закон про зменшення тиску на бізнес з боку органів ринкового нагляду.

"Тепер очікуємо найближчим часом візит до України попередньої оціночної місії ЄС для оцінки готовності інфраструктури та законодавства України до початку перемовин", - заявив Гончарук.

Крім того, визначено подальші кроки для інтеграції України в Єдиний цифровий ринок ЄС. Вони мають бути зображені у спільному плані дій, який визначатиме також додаткові форми взаємодії України та ЄС у рамках Єдиного цифрового ринку.

Нагадаємо, президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час засідання Ради асоціації Україна-ЄС відзначила швидкий темп реформ в Україні.

Як повідомляло РБК-Україна, Гончарук заявив, що Україна розробляє пакет законопроектів щодо національної моделі торгівлі викидами. Прем'єр провів зустріч із виконавчим віце-президентом Європейської комісії з питань "Європейської зеленої угоди" Франсом Тіммермансом у рамках робочої поїздки до Брюсселю.