Україна готова залучити посередників для евакуації зі Святогірської Лаври

Повідомляється, що російські війська продовжують обстріли Святогірської Лаври, незважаючи на те, що на її території залишається до 600 осіб.

"Більшість з них - паломники і місцеві жителі, які шукали притулок від обстрілів. Україна ще раз підкреслює необхідність виведення цивільних на підконтрольну територію заради збереження життя людей і надання гуманітарної та медичної допомоги ченцям, які відмовилися залишати територію монастиря", - йдеться в повідомленні.