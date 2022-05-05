RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україна готова припинити транзит, якщо Європа відмовиться від російського газу, - Герус

Фото: голова Комітету Верховної ради з енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Голова Комітету Верховної ради з енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус заявив, що Україна готова припинити транзит російського газу. Це відбудеться після того, як Європа ухвалить рішення про ембарго.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Геруса під час брифінгу.

"Як тільки європейські країни перестануть купувати російський газ, ми з радістю перестанемо його транзитувати. Тому тут важлива об'єднана спільна позиція. Ми підтримуємо ембарго як на нафту і нафтопродукти, так і на вугілля, так і на газ", - сказав він

Герус нагадав, що Україна купує газ на європейському ринку, а відсутність контрактів із "Газпромом" є принциповою позицією.

Раніше радник міністра енергетики України Лана Зеркаль заявила, що Україна після введення Євросоюзом ембарго на російську нафту цілком може припинити транзит нафти по трубопроводу "Дружба".

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News