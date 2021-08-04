Україна готова допомогти білоруському тренеру, який вчора втік з Білорусі, - МЗС

Міністерство закордонних справ заявило про готовність допомогти білоруському тренеру гандбольної команди Костянтину Яковлєву. Вчора, разом з трьома іншими спортсменами, чоловік втік з Білорусі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС.

"Ми вже зв’язалися з тренером білоруської гандбольної команди "Віцязь" Костянтином Яковлєвим. Раді вітати його із сім’єю в Україні та хочемо, щоб у нас вони почували себе краще, ніж вдома", - відзначає пресслужба. Україна, зі свого боку, готова надати необхідну допомогу Яковлєву.