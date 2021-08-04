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Україна готова допомогти білоруському тренеру, який вчора втік з Білорусі, - МЗС

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Київ, Середа 04 серпня 2021 19:00
Україна готова допомогти білоруському тренеру, який вчора втік з Білорусі, - МЗС Фото: Україна готова допомогти білоруському тренеру, який вчора втік з Білорусі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Міністерство закордонних справ заявило про готовність допомогти білоруському тренеру гандбольної команди Костянтину Яковлєву. Вчора, разом з трьома іншими спортсменами, чоловік втік з Білорусі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС.

"Ми вже зв’язалися з тренером білоруської гандбольної команди "Віцязь" Костянтином Яковлєвим. Раді вітати його із сім’єю в Україні та хочемо, щоб у нас вони почували себе краще, ніж вдома", - відзначає пресслужба.

Україна, зі свого боку, готова надати необхідну допомогу Яковлєву.

Нагадаємо, що РБК-Україна розповідало про те, що троє білоруських спортсменів вирішили втекти з країни. Один із них переїхав до України.

Зокрема, РБК-Україна розкривало подробиці того, як білоруську спортсменку Христину Тимановську намагалися силоміць повернути назад до країни з Олімпіади-2020.

Зрештою, Польща запропонувала дівчині візу й можливість виступити на змаганнях від імені країни.

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