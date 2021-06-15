Вітренко не виключив ще один арбітраж з "Газпромом": в чому причина

За його словами, "Газпром" контролює потік газу по своїх трубопроводах в Україну з Центральної Азії, компанія заблокувала ці потоки на 15 років, і тепер "Нафтогаз" готовий звернутися до антимонопольних органів Євросоюзу і вивести російського енергетичного гіганта на міжнародний рівень арбітражного суду.

"Це змінить правила гри, тому що, як ми всі розуміємо, існує величезний потенціал. В основному, для транспортування середньоазіатського газу через Україну в Європу", - зазначив Юрій Вітренко.

Він також додав, що мова йде про десятки мільярдів кубометрів центральноазіатського газу, що може заповнити всю українську газотранспортну систему.

У матеріалі Financial Times також підкреслюється, що "Нафтогаз" готує офіційні запити на отримання газу з регіону (Центральної Азії) і отримання дозвіл на його транспортування по трубопроводах" Газпрому", і цей процес може зайняти кілька місяців.

"Якщо вони [Газпром] скажуть "ні", то наступним кроком буде скарга [в Європейську комісію] і арбітраж", - додав Вітренко.

За його словами, на це можуть піти роки. Глава "Нафтогазу" зазначив, що Київ може звернутися до Брюсселя з проханням застосувати закон про конкуренцію ЄС, тому що він впливає на пропозицію газу на ринки ЄС.