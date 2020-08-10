Перехід на стандарти НАТО має бути закріплено у Нацрозвідпрограмі, - Зеленський

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Зеленський закликає прописати у програмі й оснащення підрозділів сучасним озброєнням та технікою

Президент Володимир Зеленський заявив, що у новій Національній розвідувальній програмі на 2021-2025 роки треба закріпити перехід на стандарти НАТО. Йдеться про стандарти у питаннях збору, обробки й надання розвідувальної інформації.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Так, глава держави зазначив, що у програмі обов’язково мають бути закріплені ключові речі, серед яких і оснащення підрозділів сучасним озброєнням та технікою.

"Перехід на стандарти НАТО у питаннях збору, обробки й надання розвідувальної інформації, запровадження сучасних підходів у підготовці особового складу", - сказав президент.

Зеленський також підкреслив важливість відродження бойового духу української воєнної розвідки.

Нагадаємо, раніше президент провів кадрові зміни у керівництві Головного управління розвідки Міністерства оборони України: він звільнив з посади очільника відомства Василя Бурбу та призначив Кирила Буданова.

Як писало РБК-Україна, наприкінці травня Зеленський підписав указ "Про річну національну програму під егідою Комісії Україна - НАТО на 2020 рік".