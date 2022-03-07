Україна готова обговорювати моделі безпеки поза блоком НАТО, - Арахамія

За його словами Арахамії, "країни не готові обговорювати наше членство в НАТО, принаймні, точно не в найближчі 5-10 років".

"Ми готові обговорювати деякі моделі, які не передбачають участі НАТО. Наприклад, можуть бути прямі гарантії безпеки від різних країн, наприклад США, Китаю, Великобританії, можливо Німеччини та Франції. Ми готові обговорювати ці речі в широкому колі, не тільки у двосторонніх переговорах з Росією, але і з іншими партнерами", - сказав Арахамія.

Він також заявив, що Україна не готова до жодних компромісів на переговорах щодо своєї територіальної цілісності. Він запевнив, що ніякі представники України не погодяться на поступки щодо територій, включаючи окупований Крим.

Арахамія пояснив, що Україна сподівалася на НАТО, щоб воно ввело "безпольотну зону", тому що російська військова авіація за кількістю і бойової потужності перевершує здатність протиповітряної оборони України. Він додав, що в перші дні повномасштабної війни російські окупанти зуміли знищити чимало елементів у структурі протиповітряної оборони України.

Зараз українські військові перехопили тактичну ініціативу на землі, але залишаються вразливими з неба, так само як і цивільні в містах і селах. Він закликав країни-члени НАТО надати сучасні засоби ППО, якщо вони не готові поділитися своїми винищувачами.