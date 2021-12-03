Україна готова до будь-яких форматів переговорів щодо Донбасу, - Кулеба

Україна готова до будь-яких форматів мирних переговорів щодо Донбасу. Все для того, щоб повернути Росію за стіл переговорів і до виконання мінських угод.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Дмитра Кулеби в ефірі телеканалу "Дім".

За його словами, на зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном обговорювалися пакет заходів для стримування Росії і те, як сторонам повернутися до виконання мінських угод. Він також зазначив, що Україну, США, Францію і Німеччину об'єднує спільна мета - повернути Росію за стіл переговорів.

"Україна залишається відданою дипломатичному шляху врегулювання конфлікту. Ми готові до будь-яких форматів руху вперед і хочемо, щоб і Російська Федерація підтвердила свою прихильність саме дипломатичному врегулюванню", - додав Кулеба.