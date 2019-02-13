Україна за рік скоротила споживання газу майже на 3,5 млрд кубометрів

Україна в 2018 скоротила споживання газу до 10,6 млрд кубометрів

За минувший год Украина сократила потребление природного газа еще почти на 3,5 млрд кубометров. Об этом на презентации отчета правительства за прошлый год заявил премьер-министр Владимир Гройсман, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, Гройсман отметил, что украинская сторона уже более трех лет не импортирует напрямую российский газ.

"Зато нарастили собственную добычу, увеличили долю "зеленой энергетики" и внедряем технологии эффективного потребления. За год уменьшили потребление с более чем 14 млрд до 10,6 млрд кубометров", - подчеркнул он.

Фото: отчет Кабмина

Напомним, ранее сообщалось, что Украина в январе увеличила добычу и снизила потребление газа. По данным "Укртрансгаза", поступления газа в ГТС от газодобывающих предприятий в январе 2019 года в сравнении с январем 2018 года выросли на 1% - до 1,8 млрд куб. м.

На прошлой неделе стало известно, что Верховная рада Украины инициирует проверку завышенных тарифов на коммунальные услуги. Спикер парламента Андрей Парубий отметил, что по результатам консультаций с главами фракций по ситуации с начислениями за коммунальные услуги стороны сошлись на необходимости парламентского контроля.