ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Парламент ініціює перевірку комунальних тарифів

Новини » Політика    07.02.2019 - 11:13
Парламент ініціює перевірку комунальних тарифів
Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна)

Парубій заявив про необхідність контролю з боку парламенту

Верховна рада України ініціює перевірку завищених тарифів на комунальні послуги. Про це заявив спікер парламенту Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

Парубій зазначив, що за результатами консультацій з керівниками фракцій щодо ситуації з нарахуваннями за комунальні послуги сторони зійшлися на необхідності парламентського контролю.

"Можливо, завищення тарифів б'є по найбільш незахищеним громадянам України. Якщо такі факти є - вони мають бути досліджені парламентом. Ми домовилися створити спільну робочу групу, щоб підготувати постанову щодо перевірки обґрунтованості тарифів. Я прошу депутатські фракції невідкладно надати своїх представників. І підготувати текст постанови, щоб наступного пленарного тижня ми змогли винести її на голосування", - додав Парубій.

Нагадаємо, в грудні 2018 року уряд ініціювало перевірку облгазів через завищені платежі.

Відзначимо, Кабінет міністрів України повертає норму споживання газу на відмітку 3,3 кубометра.

 

У Києві з 1 лютого зросли тарифи на воду
Новини України Андрій Парубійтарифипроверка
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся