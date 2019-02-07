Парламент ініціює перевірку комунальних тарифів

Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна)

Парубій заявив про необхідність контролю з боку парламенту

Верховна рада України ініціює перевірку завищених тарифів на комунальні послуги. Про це заявив спікер парламенту Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

Парубій зазначив, що за результатами консультацій з керівниками фракцій щодо ситуації з нарахуваннями за комунальні послуги сторони зійшлися на необхідності парламентського контролю.

"Можливо, завищення тарифів б'є по найбільш незахищеним громадянам України. Якщо такі факти є - вони мають бути досліджені парламентом. Ми домовилися створити спільну робочу групу, щоб підготувати постанову щодо перевірки обґрунтованості тарифів. Я прошу депутатські фракції невідкладно надати своїх представників. І підготувати текст постанови, щоб наступного пленарного тижня ми змогли винести її на голосування", - додав Парубій.

Нагадаємо, в грудні 2018 року уряд ініціювало перевірку облгазів через завищені платежі.

Відзначимо, Кабінет міністрів України повертає норму споживання газу на відмітку 3,3 кубометра.