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Україна за рік скоротила споживання газу майже на 3,5 млрд кубометрів

Новини » Економіка    13.02.2019 - 11:54
Україна за рік скоротила споживання газу майже на 3,5 млрд кубометрів
Фото: Володимир Гройсман (РБК-Україна)

Україна в 2018 скоротила споживання газу до 10,6 млрд кубометрів

За минулий рік Україна скоротила споживання природного газу майже на 3,5 млрд кубометрів. Про це на презентації звіту уряду за минулий рік заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, Гройсман зазначив, що українська сторона вже більше трьох років не імпортує російський газ напряму.

"Зате збільшили власний видобуток, збільшили частку "зеленої енергетики" та впроваджуємо технології ефективного споживання. За рік зменшили споживання з більш ніж 14 млрд до 10,6 млрд кубометрів", - підкреслив він.

Україна за рік скоротила споживання газу майже на 3,5 млрд кубометрів

Фото: звіт Кабміну

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна в січні збільшила видобуток і знизила споживання газу. За даними "Укртрансгазу", надходження газу до ГТС від газовидобувних підприємств у січні 2019 року в порівнянні з січнем 2018 року зросли на 1% - до 1,8 млрд куб. м.

Минулого тижня стало відомо, що Верховна рада України ініціює перевірку завищених тарифів на комунальні послуги. Спікер парламенту Андрій Парубій зазначив, що за результатами консультацій з керівниками фракцій щодо ситуації з нарахуваннями за комунальні послуги сторони зійшлися на необхідності парламентського контролю.

 

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