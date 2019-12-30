Україна і "Газпром" підписали мирову угоду в інвестиційному арбітражі

Документ відкриває шлях до укладення довгострокових договорів на транспортування газу
Російський "Газпром" і українська сторона підписали мирову угоду в інвестиційному арбітражі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра юстиції України Іван Ліщину в Facebook.
Документ відкриває шлях до укладення довгострокових договорів на транспортування газу.
"Україна і "Газпром" підписують мирову угоду в інвестиційному арбітражі", - написав Ліщина.
Він також розмістив фотографію документа, на якому стоять підписи представника "Газпрому" Олени Бурмістрової та міністра юстиції України Дениса Малюськи.
Ліщина додав, що "підписання угоди відкриває шлях для укладання довгострокових договорів на транспортування газу між "Нафтогазом" і "Газпромом", до яких прагнула Україна".
Раніше глава оператора Газотранспортної системи України" Сергій Макогон заявив, що чотириденний переговорний марафон з "Газпромом" завершився.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Відні п'ятий день тривають переговори щодо газу між Україною і РФ. Вони почалися в четвер і йшли всі вихідні, продовжаться вдень 30 грудня.
У суботу пізно ввечері голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв повідомив, що в переговорах є певний прогрес, але узгоджених текстів угод поки що немає - "боротьба йде за кожну кому".