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Боротьба з агресією РФ і нарощування експорту: Кулеба назвав пріоритети МЗС

Київ, Четвер 24 грудня 2020 11:02
Боротьба з агресією РФ і нарощування експорту: Кулеба назвав пріоритети МЗС
Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко, Маріанна Присяжнюк

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав пріоритети МЗС на 2021 рік. Все міністерство буде мати сім пріоритетних напрямків.

Про це Кулеба заявив на брифінгу в четвер, 24 грудня.

Серед пріоритетів міністр виділив:

  1. Протидію російської агресії та зміцнення національної безпеки держави;
  2. Допомогу Міністерству охорони здоров'я захист громадян в умовах глобальної пандемії коронавірусу;
  3. Запуск Кримської платформи;
  4. Розробка та створення якісно нової державної політики щодо закордонних українців;
  5. Просування і нарощування українського експорту в світі та залучення іноземних інвестицій;
  6. Тема енергетики - зміцнення позицій України в сфері, зокрема водневої енергетики
  7. Розширення відносин з африканським континентом, а також продовження взаємодій з країнами українського регіону.

Нагадаємо, минулого тижня відбулася масштабна конференція за участю керівників дипломатичних відомств України. На ній президент Володимир Зеленський доручив МЗС розробити модель ефективної роботи послів. За його словами, новопризначені посли повинні показувати результат через півроку після призначення.

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