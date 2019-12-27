Україна в лютому запустить телеканал для окупованих територій

Україна в лютому 2020 року запустить телеканал для жителів тимчасово окупованих територій (Крим, Донбас). Про це повідомив заступник міністра молоді та спорту України Анатолій Максимчук.

За його словами, телеканал буде працювати на базі вже існуючого UATV. Канал буде інформаційно-розважальним.

"Державний канал для тимчасово окупованих територій (ТОТ), який буде запущений в лютому, на першому етапі буде розважально-інформаційним каналом, який буде поєднувати в собі найкращі розважальні програми українського виробництва та інформаційне мовлення, яке буде державним мовленням", - повідомив Максимчук.

За його словами, в уряді зараз працюють над "пакетом меседжів", щоб надати "незаангажовану позицію".

"Наше завдання зробити так, щоб наші громадяни у ТОТ чули та знали незаангажовану і чесну позицію про те, що відбувається в Україні. Зараз ми разом з колегами з МЗС активно працюємо над формуванням стратегічного пакета меседжів для тимчасово окупованих територій", - додав чиновник.

Раніше міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський повідомив, що мовлення цього телеканалу буде здійснюватися тільки на території Донбасу і відбуватиметься українською та російською мовами.

У липні заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко заявив, що в Україні для посилення позицій країни в інформаційній боротьбі буде створений всесвітній російськомовний канал. За його словами, це потрібно, щоб Україна могла боротися як за уми українців на окупованих територіях Донбасу і Криму, так і за уми росіян на території Росії.