Україна на цю зиму забезпечена всіма необхідними ресурсами, - Гончарук

Україна на цю зиму забезпечена усіма необхідними ресурсами для проходження опалювального періоду. Про це заявив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук в ефірі телеканалу "1+1", передає РБК-Україна.

За його словами, наразі в енергетичному плані Україні нічого не загрожує, навіть якщо не вдасться швидко досягти угоди про транзит російського газу у Європу через Україну.

Гончарук також нагадав, що термін транзитного договору спливає 1 січня 2020 року.

"Нам потрібен довгостроковий контракт на 10 років з достатніми обсягами газу, щоб забезпечити енергетичну безпеку в Європі. Ми сприймаємо цей контракт не лише як економічний. Цей контракт, перш за все, політичний і безпековий підтекст", - підкреслив прем'єр.

Нагадаємо, цього тижня президент України Володимир Зеленський підтвердив, що на саміті "нормандської четвірки" в Парижі за участю російського лідера Володимира Путіна може підняти питання транзиту газу.