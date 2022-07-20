Україна ще не втратила Донбас, йде війна на виснаження, - генерал США

"Щоб відповісти на ваше запитання про те, чи втрачений Донбас? Ні, він ще не втрачений. Українці змушують росіян платити за кожен дюйм території, яку вони відвойовують", - заявив Міллі, відповідаючи на запитання журналістів.

При цьому він підкреслив, що "досягнення" Росії в Донецькій і Луганській областях з початку вторгнення в Україну є дуже малими.

"Суть в тому, що витрати дуже високі, досягнення дуже малі, в Луганську і Донецькій області йде війна на виснаження", - додав генерал.

За його словами, зараз зіткнення між українськими і російськими військами на сході стали дуже інтенсивними, "десятки тисяч артилерійських пострілів відбувається кожну добу".