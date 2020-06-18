Україна все ще знаходиться на плато за випадками коронавірусу, - МОЗ

Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

За останні два дні в країні зафіксували три антирекорду у зв'язку з коронавірусом

Україна продовжує перебувати на визначеному плато з випадків зараження коронавірусом. При цьому останні дні в країні фіксують антирекорди по захворюваності і смерті від COVID-19.

Про це на брифінгу повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна.

Так він відповів на питання щодо того, коли в Україні можна очікувати піку захворюваності коронавірусом у зв'язку з новими спалахами.

"Україна знаходиться на певному плато. Ми всі свідомо приймали рішення, пом'якшуючи карантин, стримувати випадки коронавирусной хвороби не маючи тенденції до зниження. Ми розуміли, що під час пом'якшення буде відбуватися стабільна реєстрація випадків від 300 до 500. Зараз ми бачимо за останній тиждень зростання до 800 на добу. Це ряд факторів, на які ми хочемо вплинути. Один з цих факторів - не створення умов для дотримання санітарних норм людьми в транспорті, громадських будівлях та інших установах", - сказав Ляшко.

Він зазначив, що зараз розпочата перевірка дотримання всіх карантинних заходів.

18.06.2020 Онлайн-брифінг щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції Онлайн-брифінг з перекладом жестовою мовою міністра охорони здоров'я України Максима Степанова та Віктора Ляшка щодо сценаріїв поширення COVID-19 в Україні Опубліковано Міністерство охорони здоров'я України Середа, 17 червня 2020 р.

Зазначимо, за останні дні в Україні зафіксовано вже три антирекорди у зв'язку з коронавірусом. Так, два антирекорду було виявлено за 16 червня - за кількістю хворих (758) та летальних випадків (31). За вчора, 17 червня, в країні виявили 829 нових захворювань COVID-19.

Загалом в Україні хворіють вже більше 34 тисяч осіб. З них 966 померли, 15 447 - вилікувалися. При цьому стабільно понад 500 нових випадків захворювання почали фіксувати починаючи з 10 червня, коли стартував черговий етап ослаблення карантину.

Раніше РБК-Україна писало, що у разі погіршення ситуації в деяких областях України можуть посилити карантин починаючи з 22 червня.

Також повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я прорахувало більше 80 сценаріїв розвитку подій епідемії коронавіруса в країні.

Зазначимо, 17 червня Кабінет міністрів продовжив дію карантину в Україні до 31 липня.

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Автор: Игорь Литвиненко