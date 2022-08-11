ua ru
Чт, 11 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Україна та ЄС погодили позиції щодо нових санкцій проти Росії

Новость на русском →
Київ, Четвер 11 серпня 2022 21:49
Україна та ЄС погодили позиції щодо нових санкцій проти Росії Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і глава європейської дипломатії Жозеп Боррель погодили позиції щодо нових санкцій проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

"Дзвонив Жозепу Бореллю. Україна і ЄС сповнені рішучості забезпечити подальшу роботу зернового коридору, щоб допомогти Близькому Сходу, Африці та Азії. Погодили позиції щодо нових санкцій проти Росії, постачання зброї в Україну. Обговорили ситуацію з безпекою на Балканах", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в рамках санкційного режиму міністри країн Європейського союзу обговорять заборону видачі шенгенських віз громадянам Російської Федерації.

Цього тижня набув чинності п'ятий пакет санкцій ЄС проти Росії із забороною на імпорт російського вугілля.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Санкції проти Росії Дмитро Кулеба
NEWS
McDonald’s відновлює роботу в Україні
McDonald’s відновлює роботу в Україні
DAILY
Чому суди відпускають колаборантів під заставу і що з цим робити
Юлія Акімовакоресподент Чому суди відпускають колаборантів під заставу і що з цим робити