Україна та ЄС погодили позиції щодо нових санкцій проти Росії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і глава європейської дипломатії Жозеп Боррель погодили позиції щодо нових санкцій проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

"Дзвонив Жозепу Бореллю. Україна і ЄС сповнені рішучості забезпечити подальшу роботу зернового коридору, щоб допомогти Близькому Сходу, Африці та Азії. Погодили позиції щодо нових санкцій проти Росії, постачання зброї в Україну. Обговорили ситуацію з безпекою на Балканах", - зазначив він.