Україна і ЄС підписали нову програму допомоги на 1,2 млрд євро

Україна і Європейський союз підписали меморандум про нову програму макрофінансової допомоги. Програма розрахована на 12 місяців.

Про це під час візиту до Брюсселя заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає кореспондент РБК-Україна.

Шмигаль зазначив, що це вже п'ята програма макрофінансової допомоги Європейського союзу з 2014 року.

"Україна - єдиний партнер Європейського союзу, яка отримала 5 млрд євро макрофінансової допомоги (з 2014 року, включаючи нову програму, - ред.). Це найбільший пакет ЄС. Тривалість програми - 12 місяців, відсоток - 0,125", - зазначив прем'єр.

Він також додав, що Верховна рада ще має ратифікувати меморандум про взаєморозуміння і після цього протягом тижня Україна отримає 600 млн євро.

"1,2 млрд євро для України - це найбільший транш Єврокомісії в рамках" винятковою "програми макрофінансової допомоги, яка передбачена для 10 країн і спрямована на подолання негативних наслідків пандемії", - додав прем'єр у своєму Telegram.

Фото: Денис Шмигаль і віце-президентом ЄК Валдіс Домбровскіс (t.me/Denys_Smyhal)

Нагадаємо, у червні Україна отримала транш на 500 млн євро від ЄС; це був другий і останній транш у рамках четвертої програми макрофінансової (кредитної) допомоги.

Раніше повідомлялося, що новий глава Нацбанку Кирило Шевченко провів першу зустріч з Міжнародним валютним фондом і пообіцяв виконати зобов'язання, в рамках нової програми кредитування stand-by.