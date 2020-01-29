Україна та ЄС намагатимуться повернути через суди виведені з ПриватБанку кошти

Україна та Європейський союз відзначають необхідність повернення активів, виведених з "ПриватБанку" до його націоналізації у 2016 році. Про це йдеться у спільній заяві для преси за результатами 6-го засідання Ради асоціації між Україною та Європейським союзом.

Як зазначається в комюніке, сторони погодилися з важливістю незворотності реформ у банківському секторі України, зокрема у зв’язку з націоналізацією "ПриватБанку".

Згідно з заявою сторони зробили "особливий наголос на здійсненні правосуддя стосовно осіб, відповідальних за широкомасштабне шахрайство в "ПриватБанку", та поверненні активів".

Нагадаємо, в жовтні 2019 року державний "ПриватБанк" виграв в Апеляційному суді Лондона у справі про юрисдикцію позову. Апеляційний суд підтвердив, що англійський суд має юрисдикцію для розгляду позову "ПриватБанку" проти його колишніх власників - Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова. Судовий наказ про всесвітній арешт активів екс-акціонерів, який був отриманий в грудні 2017 року, залишається в силі до винесення судового рішення по суті.

Судді Апеляційного суду прийшли до висновку, що банк має достатньо підстав для судового розгляду для повного відшкодування 1,9 млрд доларів (включаючи відсотки - 3 млрд доларів), як заявлено в позовних вимогах.

Нагадаємо, "ПриватБанк" був націоналізований в грудні 2016 року. Міністерство фінансів купило 100% акцій за 1 гривню.