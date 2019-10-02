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Україна за два роки екстрадувала в Росію 13 осіб

Новини » Політика    02.10.2019 - 15:25
Україна за два роки екстрадувала в Росію 13 осіб
Ілюстративне фото (tengrinews.kz)

Минулого року було екстрадовано 6 осіб, цього року - 7

У 2018-2019 роках з України до Росії екстрадували 13 людей. Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на Генеральну прокуратуру.

Згідно з інформацією, минулого року було екстрадовано 6 осіб, а цього року - 7 .

"Упродовж 2018-2019 років Генеральною прокуратурою України за задоволеними запитами про видачу (екстрадицію) організовано фактичну передачу до Російської Федерації 13 осіб (2018 - 6, 2019 - 7)", - заявили в ГПУ.

Як відомо, екстрадиція - це видача особи державі, де ця особа розшукується для притягнення до кримінальної відповідальності або виконання вироку. Видача здійснюється на підставі договору між відповідними державами. Екстрадиція включає офіційне звернення про встановлення місця перебування на території запитуваної держави особи, яку необхідно видати, та видачу такої особи.

Як повідомляло раніше РБК-Україна, у вересня 2018 року Генпрокуратура України видала російського громадянина Тімура Тумгоєва до Росії на запит її спецслужб. У звязку з цим під стінами ГПУ активісти влаштували заворушення. Мітингувальники заявляли, що Росії видали учасника АТО.

За фактом екстрадиції в Росію уродженця Інгушетії Тимура Тумгоєва було відкрито кримінальне провадження за статтею службова недбалість.

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