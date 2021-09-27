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Україна допускає зупинку транзиту газу до Угорщини через її контракт з РФ

Автор: Ілона Свиридова

Новий газовий контракт Угорщини та Російської Федерації може призвести до скорочення або повної зупинки транзиту територією України. Російська сторона зможе постачати весь законтрактований газ без допомоги української газотранспортної системи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook гендиректора "Оператора ГТС України" Сергій Макогона.

За його словами, як тільки у Росії з'являється можливість обійти Україну при транзиті газу, запускаються довші, але власні транзитні газопроводи.

"Незважаючи на контракт до 2024 року, ми очікуємо значне подальше скорочення або повну зупинку транзиту в Угорщину через Україну", - зазначив Макогон.

За його словами, саме тому технічна добудова "Північного потоку-2" створює критичні ризики існуючого транзиту через Україну і продовження контракту після 2024 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Угорщина підписала з Росією довгостроковий газовий контракт про постачання в обхід України.

Вже стало відомо, що українська сторона оскаржить його через Європейську комісію.

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Російська ФедераціяУгорщинаТранзит газу