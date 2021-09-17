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Запуск "Північного потоку-2": євродепутати звинуватили "Газпром" у тиску на Європу

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П'ятниця 17 вересня 2021 15:45
Запуск "Північного потоку-2": євродепутати звинуватили "Газпром" у тиску на Європу Фото: євродепутати не задоволені діями "Газпрому" (GettyImages)
Автор: Инна Собора

Група з понад 40 депутатів Європарламенту вимагає від Єврокомісії термінового розслідування діяльності російського "Газпрому". Євродепутати звинувачують монополіста у ринкових маніпуляціях та шантажі з метою отримати згоду на експлуатацію "Північного потоку-2".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

Євродепутати направили відповідний лист віце-президенту Європейської комісії Маргрете Вестагер, яка відповідальна за конкуренцію, та уповноваженому з питань енергетики Кадрі Сімсону.

Політики наголошують, що необхідно терміново розпочати розслідування навмисних маніпуляцій "Газпрому" на ринку та порушення євросоюзних правил конкуренції.

Йдеться про обмеження поставок російського газу до Європи та підвищення цін, що, на думку депутатів, призведе до зростання рахунків за енергію для європейських споживачів.

"Це викликає підозри, що "Газпром" навмисно намагається чинити тиск на Європу, щоб вона погодилася запустити "Північний потік-2", незважаючи на її невідповідність нормам ЄС", - підкреслила група депутатів Європарламенту.

Будівництво газопроводу "Північний потік-2" завершено, але для того, щоб його запустити, потрібна сертифікація та затвердження Європейської комісії.

РБК-Україна писало, що це може зайняти до двох місяців, але процедуру можуть і продовжити.

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Газпром Еврокомиссия Північний потік-2
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