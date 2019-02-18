Україна має продовжити втілення реформ, - Туск 

Туск закликав спрямувати зусилля на побудову найкращих стандартів демократії

В Украине должны продолжить воплощать реформ и усилия, направленные на построение демократии. Об этом сообщил президент Европейского совета Дональд Туск во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко, передает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, что Туск будет находиться с визитом в Украине в течение 18-20 февраля в пятую годовщину Майдана для чествования памяти Героев Небесной сотни.

"Я думаю, что лучшая форма уважения, которую можно отдать жертвам Революции Достоинства - сделать все, что вы можете для того, чтобы продолжить реформы, продолжить усилия, направленные на построение лучших стандартов демократии", - заявил Туск

Он также отметил уникальность того, что в Украине одновременно воплощаются реформы и ведется борьба со страной-агрессором.

"Очень важно приехать в Украину и отдать дань уважения всему украинскому народу. Это действительно уникально, что у вас в одночасье проводятся реформы и вы защищаете народ от очень циничной и бездумной агрессии. Впервые в нашей общей европейской истории мы видим такое противостояние и такую храбрость. По моему мнению, вы в то же время герои и прагматики, это уникальное и огромное", - сказал Туск.

Напомним, сегодня Туск начал свой визит в Украину из переговоров с президентом Петром Порошенко.

Ранее РБК-Украина писало, что Туск и Порошенко 19 февраля примут участие в заседании Верховной рады в Киеве.