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Україна має перетворюватися на гнучку військову державу, як Ізраїль, - Кулеба

Автор: Юлія Бойко

Україні треба навчитися перетворюватися на гнучку військову державу за типом Ізраїлю. Обіцянкам про підтримку з боку західних країн Київ вже не вірить.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби для The Independent.

"Ця країна (Україна, - ред.) витягла ряд гірких уроків, які говорять, що обіцянки Заходу, швидше за все, не будуть виконані. Ми не віримо обіцянкам", - зазначив він.

Міністр уточнив, що Україна прийшла до розуміння, що може покладатися тільки на себе. За його словами, в короткостроковій і середньостроковій перспективі це означає, що треба навчитися перетворюватися на гнучку військову державу за типом Ізраїлю.

"Обставини не залишають вибору. Армія, дипломатія і український народ - ось що нам потрібно, щоб вижити", - зазначив Кулеба.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський назвав ймовірною повномасштабну війну з Росією.

У той же час він упевнений, що таку велику країну, як Україна, неможливо окупувати за сім днів.

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ІзраїльДмитро Кулеба