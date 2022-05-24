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Україна має перемогти. Глава Єврокомісії у Давосі закликала до глобальної співпраці

Фото: президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляйєн (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Країни Європейського союзу мають об'єднатися в допомозі Україні у війні. Україна має перемогти, інакше весь встановлений міжнародний порядок опиниться під питанням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляйєн під час виступу в Давосі.

"Сценарій російської агресії проти України походить з минулого століття. Ставлення до мільйонів людей не як до людей, а як до безликих популяцій, які потрібно переміщати, контролювати або використовувати як буфер між збройними силами. Це не просто питання виживання України. Це не тільки питання європейської безпеки. Це ставить під питання весь наш міжнародний лад", - сказала вона.

За її словами, протидія російській агресії - завдання всього світового співтовариства.

"Україна має виграти цю війну. І агресія Путіна має бути стратегічним провалом. Ми зробимо все можливе, щоб допомогти українцям перемогти і повернути майбутнє до своїх рук. Вперше в нашій історії Європейський Союз надає військову допомогу країні, яка зазнала нападу. Ми мобілізуємо всю нашу економічну міць", - додала фон дер Ляйєн.

Вона зазначила, що крім санкцій, які "виснажують російську економіку і, таким чином, виснажують військову машину Кремля", ЄС дбає про 6 млн українських біженців.

"І паралельно Україні зараз потрібна пряма бюджетна підтримка, щоб підтримувати економіку. Йдеться про пенсії, про зарплати, про основні послуги, які мають бути надані… Це короткострокова перспектива. Але багато чого ще треба зробити. З тією ж рішучістю ми - рука об руку - допоможемо Україні повстати з попелу", - додала президент Єврокомісії.

Під час виступу голова Єврокомісії нагадала про рішення Євросоюзу виділити Україні 9 млрд євро макрофінансової допомоги.

Також Урсула фон дер Ляйєн розповіла про платформу відновлення України, яку президент Володимир Зеленський обговорив з нею у четвер, 19 травня, під час телефонної розмови.

22 травня відкрився Всесвітній економічний форум (ВЕФ) у Давосі, який вперше за 35 років проходить без участі російських бізнесменів та чиновників. А під час конференції на ньому виступив президент України Володимир Зеленський.

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