Україна має перемогти. Глава Єврокомісії у Давосі закликала до глобальної співпраці

"Сценарій російської агресії проти України походить з минулого століття. Ставлення до мільйонів людей не як до людей, а як до безликих популяцій, які потрібно переміщати, контролювати або використовувати як буфер між збройними силами. Це не просто питання виживання України. Це не тільки питання європейської безпеки. Це ставить під питання весь наш міжнародний лад", - сказала вона.

За її словами, протидія російській агресії - завдання всього світового співтовариства.

"Україна має виграти цю війну. І агресія Путіна має бути стратегічним провалом. Ми зробимо все можливе, щоб допомогти українцям перемогти і повернути майбутнє до своїх рук. Вперше в нашій історії Європейський Союз надає військову допомогу країні, яка зазнала нападу. Ми мобілізуємо всю нашу економічну міць", - додала фон дер Ляйєн.

Вона зазначила, що крім санкцій, які "виснажують російську економіку і, таким чином, виснажують військову машину Кремля", ЄС дбає про 6 млн українських біженців.

"І паралельно Україні зараз потрібна пряма бюджетна підтримка, щоб підтримувати економіку. Йдеться про пенсії, про зарплати, про основні послуги, які мають бути надані… Це короткострокова перспектива. Але багато чого ще треба зробити. З тією ж рішучістю ми - рука об руку - допоможемо Україні повстати з попелу", - додала президент Єврокомісії.