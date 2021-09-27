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Україна має залишитися транзитером газу після запуску "Північного потоку-2", - Шольц

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Берлін, Понеділок 27 вересня 2021 13:33
Україна має залишитися транзитером газу після запуску "Північного потоку-2", - Шольц Фото: кандидат в канцлери Німеччини Олаф Шольц (GettyImages)
Автор: Олександр Мороз

Кандидат у канцлери Німеччини Олаф Шольц, який очолює Соціал-демократичну партію (СДПН), вважає, що Україна повинна залишатися транзитером російського газу. Навіть після запуску газопроводу "Північний потік-2".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його прес-конференцію, яку транслював Welt.

"Що стосується трубопроводу, будівництво якого завершено, то важливо, щоб всі враховували гарантії, які пов'язані з його роботою. До гарантій відноситься те, що Україна повинна залишатися транзитером", - сказав Шольц.

За його словами, треба забезпечити, щоб газопостачання східноєвропейських країн не опинилося під загрозою через можливу відмову Росії від ГТС України.

Нагадаємо, Шольц і до виборів підтримував точку зору про те, що припинення транзиту газу через Україну матиме наслідки для "Північного потоку-2".

В Україні вважають ймовірним варіант з зупинкою транзиту після запуску нового газопроводу.

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Германия Північний потік-2
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