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Україна має здобути перемогу у війні проти Росії, - Пелосі

Фото: спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Україна має виграти війну у Росії, а після перемоги Москва зобов'язана понести відповідальність за свою агресію та завдану Києву збитки.

Про це заявила спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters

"Україна має здобути перемогу у війні, яку розв'язала Росія. Після перемоги Москва також має понести відповідальність за свою агресію", - наголосила Пелосі.

Також наголошується, що Пелосі має намір вирушити до Вірменії на вихідних на тлі чергового загострення бойових дій Вірменії та Азербайджану.

Раніше стало відомо, що Зеленський поговорив із Пелосі. Головною темою бесіди стало посилення тиску на державу-терориста задля досягнення миру та наближення перемоги.

Пелосі також раніше заявила, що Сполучені Штати продовжуватимуть дотримуватися політики "одного Китаю". Однак, не дозволять Пекіну ізолювати Тайвань.

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