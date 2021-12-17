Зазначено, що у липні 2021 року правоохоронці вже затримували та спільно з міграційною службою депортували так званого "кримінального авторитета" за межі країни.

Натомість чоловік нелегально повернувся в Україну і переховувався в Одесі без оформлення належних документів. Вчора, 16 грудня, чоловіка затримали.

"17 грудня, співробітники управління стратегічних розслідувань в Одеській області Нацполіції спільно з працівниками міграційної служби примусово повернули 41-річного іноземця до країни його походження", - йдеться в повідомленні.

Фото: Україна депортувала "кримінального авторитета" зі списку РНБО до Вірменії (npu.gov.ua)