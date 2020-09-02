Україна денонсувала ще три угоди з СНД

Кабінет міністрів ухвалив рішення про припинення участі України в угоді про співробітництво у галузі ветеринарії, угоді про співробітництво у галузі санітарної охорони територій держав - учасниць СНД та угоді про створення Координаційної ради з карантину рослин держав - учасниць СНД.

Відповідне рішення прийняте під час засідання уряду 2 вересня.

Як зазначили в прес-службі Мінекономіки, рішення ухвалено на виконання указу президента України від 19 травня 2018 року щодо припинення дії для України окремих міжнародних договорів, укладених у рамках СНД.

"Рішення уряду щодо припинення участі України в деяких угодах з країнами СНД є абсолютно логічним і відповідає сучасним реаліям відносин. Адже деякі угоди дублюються з іншими міжнародними договорами, деякі - вже застарілі та не застосовуються Україною. Разом з тим, ми продовжуємо приймати євроінтеграційні проекти, які посилюють нашу співпрацю з ЄС", - зазначив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.

Нагадаємо, 19 серпня Кабінет міністрів ухвалив рішення про вихід з міжнародних договорів, укладених у рамках Співдружності незалежних держав. Ці документи втратили сенс через агресивні дії Росії.

Нагадаємо, 12 серпня Кабінет міністрів денонсував угоди в рамках Союзу незалежних держав (СНД) про співпрацю у прикордонній та культурній сферах.